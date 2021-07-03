نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رنين اليوم الاحد 4 يوليو 2021 مهرجان الـ 199 جنيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض رنين اليوم الاحد 4 يوليو 2021 مهرجان الـ 199 جنية. وهي مجلة العروض الجديدة والمتميزة التي توفرها رنين لكافة عملائها في مصر. واعتاد الجميع على عروض رنين الجديدة التي تقدمها بشكل أسبوعي والمهرجانات الخاصة بالخصومات القوية مثل مهرجان الـ 199 جنية والعديد من مهرجانات الخصومات الأخرى.

عروض رنين اليوم الاحد

عروض رنين اليوم الاحد بها الكثير من مستلزمات المنزل الهامة مثل الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. مثل طقم عشاء اركوبيركس رسومات والوان مختلفة 20 قطعة مربع بأحرف مستديرة مكونة من 6 طبق عميق كبير. و6 طبق عميق صغير. و 6 طبق جاتوة. بسعر 199 جنية. وتضم عروض رنين جردل كويك بالعصارة استانلس بسعر 199 جنية.

عروض رنين اليوم تحتوي علي طقم كاكاو بورسلين 15 قطعة بسعر 199 جنية، وطقم باشابتشي طقم كاس زجاج تركي 18 قطعة. بسعر 199 جنية. ويمكنك الحصول علي طقم قهوة بورسلين 13 قطعة على ستاند معدني بسعر 199 جنية. وطقم حلل شاورمة 10 قطع المنيوم بسعر 199 جنية. وتشمل اخر عروض رنين علي طقم مقلاية 4 قطع تروفال بسعر 199 جنية.

عروض رنين اون لاين اليوم

عروض رنين اون لاين اليوم تحتوي علي طبق فاكهه زجاج بالقاعدة بسعر 199 جنية. وتضم عروض رنين 2021 اليوم باشابتشي طقم بورجام حراري خشاف 7 ق تركي بسعر 199 جنية. ويمكنك الحصول علي باشابتشي طقم اكواب زجاج 18 قطعة اكواتيك تركي سادة بسعر 199 جنية. وتوفر عروض رنين اليوم 2021 طقم كاسات عصير زجاج 6 قطع بسعر 199 جنية.

عروض رنين اليوم للادوات المنزلية

عروض رنين 2021 تضم طقم شاي 13 قطعة بورسلين مكون من 6 فنجان و 6 طبق وترمس بلاستيك ألوان بسعر 199 جنية. ويمكنك الحصول علي شيالة حلويات من البورسلين 3 دور موديل سبيس مربعة بسعر 199 جنية. وطقم توزيع سيليكون ألوان 7 قطع بسعر 199 جنية. وطقم توابل 12 قطعة زجاج بغطاء استانلس فضي بسعر 199 جنية.

تضم عروض رنين علي العديد من مستلزمات المنزل والرفائع مثل المقص بسعر 25 جنية. وقالب كيك مستدير 30 سم بسعر 30 جنية. ومقلاية تحمير تروفال 24 سم شبكة تحمير هدية اشكال والوان بسعر 119 جنية. وتروفال طقم مقلاية تيفلون 4 قطع بسعر 269 جنية. وطقم مقلاية 3 قطع بسعر 299 جنية.