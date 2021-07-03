نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية حتي 6 يوليو 2021 وخصومات هائلة لا تفوتوها في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية ، تعد أسواق عبدالله العثيم واحدة من أفضل المتاجر التي تقدم تجربة تسوق مميزة. تتميز أسواق العثيم بتواجدها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية فضلاً عن إنتشارها في البلدان العربية، وتقدم عروض أسواق العثيم السعودية بشكل أسبوعي ابتداء من يوم الأربعاء من كل أسبوع حتي الثلاثاء في الأسبوع الذي يليه وتتراوح نسبة الخصومات من 30% الي 60% علي المنتجات المختارة والمعروضة في العروض الترويجية الأسبوعية. وفي هذه المقالة سنتناول كتالوج العروض الترويجية لهذا الأسبوع.

عروض العثيم الأسبوعية أول شهر يوليو

في هذا الأسبوع وحتي يوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو 2021 تقدم خصومات العثيم الاسبوعية خصومات علي أرز أبو كاس مزه بسمتي 10 كجم بتوفير حتي 31% ليصبح ثمن الكيس 57.95 ريال سعودي، ويمكنك الإستفادة من هذا العرض فبل عيد الأضحي المبارك لصنع فتة لحم شهية وبطعم مميز. بالإضافة الي خصومات علي صدور دجاج ساديا للكيلو وبعدد 3 حبات فقط لكل عميل. وعند رغبة العميل في شراء كميات أكثر فستم محاسبة القطع الزائدة بالسعر قبل العرض. وخصومات علي شاي ليبتون 150 كيس وزيت شمس بعدد 3 ربطة لكل عميل.

ويمكنك صنع عصائرك المفضلة في أيام الصيف الحارة. وشراء برتقال عصير الغني بفيتامين سي والأناناس بسعر 6.95 ريال للحبة والليمون والعنب والخوخ والكمثري وغيرها من الفواكه الطازجة كما هو موضح بالصور إدناه.

أجدد عروض العثيم السعودية لهذا الأسبوع

يشمل كتالوج هذا الأسبوع علي خصومات علي المكسرات الطازجة مثل العين جمل ليصل الي 54.50 ريال سعودي للكيلو واللوز الني ليصبح سعره 29.95 ريال سعودي بالإضافة الي الزبيب وجوزالهند والهيل والليمون الأسود المجفف.

بالإضافة الي الخصومات الهائلة علي منتجات ساديا المتنوعة مثل البطاطس المقلبة وأفخاذ الدجاج والدجاج المجمد والبرجر البقري و غيرها. وخصومات علي منتجات السنبلة والتي تتميز بجودتها العالية وأسعارها المناسبة.

خصومات العثيم الاسبوعية 1442

تتميز العروض الأسبوعية في شهر يوليو بالخصومات الهائلة علي المنتجات الغذائية المتنوعة والتي تحتاجها لمقاضيك الشهرية. وتتزامن تلك العروض قبل حلول عيد الأضحي المبارك وتشمل خصومات علي الأجبان مثل جبن بريزيدن كريم و جبن بريزيدن موزاريلا بالإضافة الي الدجاج والأسماج المجمدة مثل أسماك فيليه سمك أبيض بسعر 27.95 ريال سعودي ودجاج داري المجمد 1100 جم بسعر 123.95 كيلو للكرتون بالإضافة الي زيتون كوبوليفا أسود وجبن داري وبطاطس داري المقلبة وغيرها من المنتجات المختلفة كما هو موضح في كتالوج العروض الترويجية.