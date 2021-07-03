تراند الفن: السعودية تمنع السفر من وإلى إثيوبيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - حذرت المملكة العربية السعودية السفر إلى إثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وفيتنام، بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الدول الـ 3، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، نقلا أنه تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، إلى تلك الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

كما أشارت إلى إنه تم تعليق استقبال القادمين من إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان، إلا بعد بقائهم 14 يومًا خارج تلك الدول، من غير المواطنين.

وأنه تم إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين منها بمن فيهم المواطنون، ويستنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليًا في أي من تلك الدول، الذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة الأحد المقبل.

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