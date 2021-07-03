تراند الفن: قبل انطلاق شهر الحضارة المصري بساعات.. الهيئة الكندية توضح فعاليات اليوم (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال مجدي يشوع المتحدث الإعلامي باسم الهيئة الكندية للتراث المصري، إن الهيئة تستعد الآن لانطلاق فعاليات شهر الحضارة المصرية اليوم من خلال إنارة أعلى برج في كندا بعلم مصر، مُشيرًا إلى انتشار الجالية المصرية في أماكن مختلفة حول البرج أثناء إنارته من خلال مجموعات، وذلك نظرًا لمنع تجمع أكثر من 25 فردًا بنفس المكان.

وأضاف مجدي في تصريحات خاصة لـ “القاهرة24” أن البرج سيتم إنارته بعلم مصر كل أول 8 دقائق من كل ساعة وبشكل متكرر بداية من غروب شمس اليوم حتى 12 مساءً، مُشيرًا إلى أن الهيئة تقدمت بطلب لإدارة البرج منذ فترة بأن يتم إنارته بعلم مصر وبعد الاطلاع على صحة كل الأوراق وافقت الإدارة على تزيينه بعلم المصر.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن فعاليات اليوم ستتضمن العزف والطبلة والموسيقى، ورفع الأعلام المصرية في كل مكان أمام برج سي ان، مؤكدًا أن تلك الفعاليات بالإضافة إلى اللقاءات مع الجالية المصرية وأيضًا الكندية سيتم بثها مباشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مختتمًا: “بندعو كل الناس إنه تتفرج لأننا فخورين بهذا الحدث”.

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