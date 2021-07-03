تراند الفن: سكاي سبورت تصدم الجماهير الإيطالية بشأن إصابة سبينازولا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - كشفت بعض التقارير الصحفية، حجم إصابة ليوناردو سبينازولا ظهير منتخب إيطاليا، والتي قد تعرض لها خلال مباراة بلجيكا منذ قليل، والتي خرج عن أثرها في الدقيقة 79 من اللقاء.

ونجح منتخب إيطاليا في التأهل إلى دور النصف نهائي من كأس الأمم الأوروبية بعد الفوز على بلجيكا، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأشارت تقارير حسب “سكاي سبورت”، إن إصابة سبينازولا عبارة عن تمزق في وتر اكيليس، وسيغيب عن أثرها لمدة طويلة عن الملاعب.

يذكر أن سبينازولا يعد من أفضل لاعبي منتخب إيطاليا في اليورو، حيث أنقذ هدفا من على خط المرمى خلال مواجهة بلجيكا قبل تعرضه للإصابة مباشرة.



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