تراند الفن: الشاعر أمجد ريان يبكي ببرنامج المساء مع قصواء ويروي موقفا مؤثرا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 3 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال الشاعر أمجد ريان، إن والده كان يكتب الشعر بشكل دائم، كما أنه كان يدعو أصدقاءه إلى المنزل لإقامة أمسيات شعرية، مشيرا إلى أنه ينتمي للطبقة الفقيرة، وكان والده محافظا للغاية، ناله ورثا فاشتري في منطقة راقية، كما أن والدته كانت متدينة وأحفظته القرآن الكريم، وكانت مرجعه الديني في صغره.

وأضاف ريان، خلال لقائه في برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن والده كان تلميذا للأديب الكبير الراحل طه حسين، وكان محبا للغة العربية، وكان يدرس الأدب العربي، كما أنه ساهم في تكوين ثقافته الشعرية، وكان يشرح له أدبيات الشعراء العرب.

وروي أمجد ريان، أنه حينما كان في سن العشرين من عمره كان يشتري جريدة المساء بشكل دوري، وفي أحد الأيام كان يفتح الجريدة لكي يقرأها فإذا به يجد قصيدة شعرية له على مساحة ربع صفحة من الجريدة، وأجهش الشاعر بالبكاء بسبب تذكره الموقف معتذرًا عن ذلك، ليؤكد أنه كلما تذكر ذلك الموقف تأثر كثيرًا لأنه كانت نقطة فارقة في حياته.

وأردف الشاعر أمجد ريان، أن الحركة الشعرية في السبعينيات تغيرت تمامًا وذلك بسبب الحداثة، وكذلك التعامل مع النص، مشيرًا إلى أنه يريد تطوير نفسه دائما، لأن الحياة دائما تتغير.

وأكد الشاعر أمجد ريان، أن الكتابة صعبة للغاية، كما أن إنتاج النص يحتاج إلى درجة معينة من الصدق، وهناك اشخاص يتحدثون معي كثيرًا في هذا الأمر.

“المساء مع قصواء”، برنامج أسبوعي يذاع يوم الجمعة، تُناقش من خلاله الإعلامية قصواء الخلالي أبرز القضايا الاجتماعية والثقافية والفنية، التي شهدتها الساحة المصرية، على مدار الأسبوع، ولمدة ساعتين من الساعة الـ9 وحتي الساعة الـ11 مساءً.

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