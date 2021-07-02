انت الان تتابع تفاصيل خبر SMS جعلت أحمد مليونيرًا اليوم مع مسابقة الحلم 2021 عقب فوزه بـ 250 ألف دولار والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مسابقة الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا هي الأقوى والأكثر شهرة بالوطن العربي، وذلك نتيجة الجوائز الكبيرة التي تمنحها للمشتركين الفائزين في المسابقة، وفي العام الماضي وصلت قيمة الجوائز بالمسابقة إلى 3 مليون دولار، وأصبح الحلم هو أمل الملايين للحصول على الجوائز، وفي لحظة من الممكن أن يصبح المشترك مليونير، كما حدث مع حاتم حسن هيكل ليلة رأس السنة على مليون دولار أمريكي.

السحب الرابع في مسابقة الحلم 2021 على 250 ألف دولار

هذا وقد أعلن إعلامي مسابقة الحلم 2021 الإعلامي الكبير مصطفى الأغا عن وجود مفاجآت مذهلة خلال الحلم 2021، ومن أهم مفاجآت هذا العام أنها من أكبر سحب على الإطلاق منذ انطلاق المسابقة قبل خمسة عشر عاماً، حيث أن الجوائز ستتعدى ولأول مرة حاجز الـ3.5 مليون دولار أمريكي.

أحمد إبراهيم يحصل على ربع مليون دولار من مسابقة الحلم 2021

فاز أحمد إبراهيم محمد بجائزة السحب الرابع من مسابقة الحلم، والتي بلغت قيمتها ربع مليون دولار، وأمسى أحمد وهو ليس معه من حطام الدنيا شئ ليصبح اليوم مليونيراً بالفعل، فأحمد الرابح سحب الحلم الرابع هو مصري الجنيه ويعمل في الإمارات، وربع 250 ألف دولار الخميس 1 يوليو، لصبح معه الآن بالعملة المصرية ما يقرب من 4 مليون جنيه مصري، وشاهد لحظة إعلان فوز أحمد إبراهيم بحلم 2021.

وقد أعلنت مسابقة الحلم اليوم عن أن السحب الرابع من الحلم سيكون على ربع مليون دولار بالإضافة إلى وجود سحب آخر على بيت الأحلام في اليونان وفي أفضل جزرها، إلا أنه لم يتم تحديد موعد السحب بالتفصيل، وسوف نوافيكم به فور تحديده والإعلان عنه.

السحب الثالث على مسابقة الحلم 2021

هذا وقد تم إجراء السحب الثالث الأحد 16 مايو في مسابقة الحلم، والذي كان على 500 ألف دولار أمريكي، وكان الفائز بهذا المبلغ المصري محمد طارق عبد الوهاب والذي يعمل محاسب بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، وشاهد كما في الفيديو التالي لحظة إعلان الفائز بنصف مليون دولار وماذا سيفعل بهذا المبلغ.

هذا وقد أعلنت الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم يوم الإثنين 10 مايو على موعد سحبها الثالث والذي يكون خلال أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت قنانة إم بي مصر أنه باقي 6 أيام على السحب الثالث والذي سيكون على نصف مليون دولار وبيت الأحلام في اليونان بالإضافة إلى 30 ألف دولار إضافية للرابح، وأكد الأغا أن العيد هذا العام سيكون عيدين مع مسابقة الحلم والفائز الجديد بالسحب الثالث في عيد الفطر.

السحب الثاني في حلم 2021

وبعد انتهاء السحب الثاني من مسابقة الحلم وإعلان اسم الفائز محمود محمد العبيد والذي فاز بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، أعلن الأغا أن السحب الثالث والذي اقترب موعده وسيكون خلال شهر رمضان سيكون على نصف مليون دولار “500.000$” بالإضاف إلى تأهله للفوز ببيت في اليونان على أفضل جزرها، وطالب جمهورها بأن يحلموا وبماذا يفعلون بهذا المبلغ حال فوزهم.

السحب الأول للعام الجاري وحلم 2021

أما الفائز الأول خلال العام الجاري بأول جائزة في مسابقة الحلم الجديدة 2021 وهو محمد اللوباني، من الأردن الشقيقة، ويعيش في أبو ظبي من 15 سنة، سعياً على رزقه، ليضرب معه الحظ ويفوز بـ125 ألف دولار أمريكي، وأعرب اللوباني وزوجته عن سعادتهما بجائزة الحلم، كما أن الجائزة القادمة ستكون على 250 ألف دولار، وسوف نوافيكم بتفاصيلها قريباً.

وأعلن الإعلامي مصطفى الأغا عن فتح باب الإشتراك والتسجيل في الحلم، وذلك لدخول السحب الأكبر على مليون دولار، وما عليك إلا أن تدخل على رابط المسابقة وتقوم وترسل رسالة نصية على رقم البلد التي تتواجد فيها، وبعد إرسال رسالة تقوم بالإجابة على الأسئلة المطروحة عليك بشكل صحيح، ثم يتم الموافقة على كافة الرسائل النصية، وكلما زادت الرسائل النصية زادت فرصتك بالفوز بمسابقة الحلم.

وللإشتراك في مسابقة الحلم عليك اتباع الخطوات الآتية:

إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف للبلد التي تعيش فيها مكتوب حلم أو dream أو reve.

كما يمكنك الإشتراك بالحلم عن طريق الرقم المختصر.

بمجرد الإتصال أو إرسال رسالة يصلك سؤال يجب الإجابة عليه بشكل صحيح.

بعد إرسال إجابتك الصحيحة سيتم تفعيل اشتراكك بمسابقة الحلم لتربح مليون دولار أو إحدى الجوائز الإضافية الأخرى.

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الطريقة الوحيدة لمعرفة الفوز بمسابقة الحلم

ولمعرفة الفوز في جائزة الحلم فليس هناك إلا طريقة واحدة، وليست عن طريق إرسال رسائل أو الدخول على روابط أو مواقع على الإنترنت ولكن عن طريق الإتصال المباشر من “إم بي سي”، وذلك وفق ما أعلن إعلامي مسابقة الحلم الأستاذ مصطفى الأغا، وقد أكد على هذا الأمر لكي لا يتعرض أي شخص لأي عمليات استبزاو أو نصب المسابقة بريئة منها، فإعلان الفائز يكون على الهواء مباشرة عبر قناة إم بي سي والإعلامي مصطفى الأغا.

سحب ليلة السنة 2021 على مليون دولار أمريكي

هذا وسوف يتم السحب غداً في ليلة رأس السنة الجديدة 2021، ويمكن لأي شخص الإتصال والإشتراك في الحلم الأكبر بمسابقة الحلم للفوز بمليون دولار أمريكي، وهناك أرقام محددة لكل دولة وكل شركة، وبالنسبة إلى الدول التي لم يتم ذكر في القائمة التالية فعلية الإتصال بالرقم الموحد لجميع الدول (GSM 0088216101092).

أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2020 Mbc Dream

السعودية Mobily 650444 Zain 755505 الإمارات Etisalat 6070 Du 3636 البحرين Batelco 94000 VIVA 98885 مصر Etisalat لـ 95450 Vodafone لـ 95450 الكويت Zain 96922 VIVA 50640 تونس Tunisie Telecom 85988 Ooredoo 85988 المغرب Inwi 9669 Orange 9669 العراق Asiacell 2266 Korek 2180 فلسطين Jawwal 1623 Wataniya 6750 سوريا MTN 1736 Syriatel 1736

السعودية: الإتصال برقم Mobily 650444، أو Zain 755505، أو Zain 755505، أو Mobily 650444، أو LEBARA 313131، أو Virgin Mobile، أو 300300، أو Thuraya 0088216101074

الإمارات: الإتصال برقم Etisalat 6070، أو Du 3636.

البحرين: الإتصال برقم Batelco 94000، أو VIVA 98885، أو VIVA 98885، أو Batelco 94000.

مصر: الإتصال برقم Etisalat لـ 95450، أو Vodafone لـ 95450، أو Orange لـ 95450

موريتانيا: الإتصال برقم Mauritel 1559

المغرب: Inwi 9669، أو Orange 9669.

تونس: Tunisie Telecom 85988، أو Ooredoo 85988أو ORANGE 85988.

الكويت: الإتصال برقم Zain 96922، أو VIVA 50640أو GSM 4141 ،gsm 4141.

العراق: الإتصال برقم Asiacell 2266، أو Korek 2180، أو Zain 2833 1200.

الأردن: الإتصال برقم Orange 98880، أو Umniah 98858، أو Zain 98858 70.

فلسطين: الإتصال برقم Jawwal 1623 أو Wataniya 6750.

سوريا: الإتصال برقم MTN 1736، أو Syriatel 1736.

عُمان: الإتصال برقم GSM 90434.

ولمعرفة أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم لجميع الدول من خلال هذا الرابط.

إسم المليونير الجديد والفائز في مسابقة الحلم

كما تم الإعلان عن الفائز بالمليون دولار، حيث أن السحبفي ليلة رأس السنة مع

الليلة سحب المليون دولار!

خطوة بسيطة ممكن تغير حياتك.. اعطي نفسك فرصة واضغط علىhttps://t.co/GGP11DhHg1@mustafa_agha pic.twitter.com/EMoBo6P62n — الحلم (@Dream_MBC) December 31, 2020

حاتم هيكل الفائز بالحلم الأكبر في مسابقة الحلم

وذلك في بث البرنامج على أغلب قنوات شاشة إم بي سي، وذلك في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت السعودية، ساعات وسوف يتم الإعلان عن إسم المليونير الجديد، وتنوعت أحلام الشباب مع اقتراب موعد السحب، وكل شاب أو شابة يحلم بالفوز والحصول على الحلم الأكبر حلم المليون جنيه.

هذا وقد قام الإعلامي مصطفى الأغا بالإعلان عن إسمك الفائز بحلم المليون دولار، وأسدلت 2020 الستار على حاتم حسن هيكل، وهو مصري الجنسية، ويعمل في المملكة العربية السعودية “محاسب”، ولم يكن حاتم مصدق لنفسه، وكان يظن أنها طرفة أو كاميرا خفية، كما أن زوجته لم تصدق الخبر، وشاهد في الفيديو التالي لحظة إعلان فوز حاتم هيكل بالمليون دولار.

وبهذا وبعد إعلان اسم الفائز بمسابقة الحلم، تم إسدال الستار على جوائز بلغت قيمتها 3 مليون دولار كانت موزعة على مدار العام، إلا أن الفائز الحقيقي في العام المنتهي 2020 هو حاتم حسن هيكل، والذي فاز بمليون دولار، وبالرغم من مآسي العام المنتهي، إلا أنه ختم خاتمة حسنة على أسرة حاتم، فألف مبروك لحاتم وأسرته ومحبيه.

مسابقة الحلم 2021

نؤكد على متابعينا أن أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 هي نفس أرقام الإشراك السابق في 2020 والمنشورة بالخبر، كما أن طريقة الإشتراك واحدة وهي نفس طريقة الإشتراك السابقة، وسوف يعود الحلم ويتجدد مرة أخرى، وذلك بعد فوز حاتم هيكل المصري المقيم في المملكة العربية السعودية بجائزة الحلم الأكبر حلم المليون دولار أمريكي.

تغير حلم حاتم حسن هيكل في مسابقة الحلم وأول لقاء له

كان حاتم هيكل المصري المقيم في السعودية منذ 20 سنة ويعمل محاسب هو الفائز بالحلم الأكبر وجائة المليون الدولار، والتي تساوي أكثر من 15 مليون و700 ألف جنيه مصري، وفي أول لقاء لقاء لهيكل كما في الفيدو التالي، أكد أنه كان في حالة ذهو كامل ولم يستوعب فوزه بمليون دولار، كما أن الغريب في الواقعة أن حاتم لم يقل لأي أحد “زوجته أو أولاده” وأراد أن تكون مفاجأة، ولكن بعدما ذهب إلى بيته لانتظار إعلان الفائز فوجئ أنه هو الفائز، ويمكنكم الإستماع للفيديو الآتي كامل.

هذا ونشر الموقع الرسمي لمسابقة الحلم بأنه سوف يعود قريباً في ثوبه الجديد “ترقبوا وانتظروا”، وربما تكون أنت الفائز، وربما يكون عام 2021 عام سعيد عليك وتربح مليون دولار برسالة واحدة، كما حدث مع حاتم هيكل، وللمزيد من التفاصيل من خلال هذا الرابط.

هذا وسوف يعود الحلم من جديد عبر مسابقة الحلم 2021 لربح 3.5 مليون دولار موزعة على مدار العام، وذلك لمزيد من الفائزين في المسابقة، وخلال هذا العام سوف يكون هناك مليونير جديد على غرار حاتم هيكل المصري الذي ربح مليون دولار برسالة قصيرة من هاتفه، ما كان يظن أنها ستكون سبباً في جعله مليونير ليربح أكثر من 15 مليون جنيه.

وقامت المسابقة بالإعلان عن قيامها بعرض جوائز يومية تقدر بثلاثة آلاف دولار أمريكي لعدد من الفائزين، كما أن ستقوم بالسحب على جوائز أسبوعية قدرها عشرة آلاف دولار لكل فائز، وخمسون ألف دولار جائزة شهرية لكل فائز ولأكثر من مشترك، وليس هذا فحسب بل إنها ستعرض جائزة كبرى بـ250 ألف دولار، وللمزيد حول الحلم 2021 وثوبها الجديد من خلال هذا الرابط.

مفاجآت مسابقة الحلم 2021

هذا ومنذ يومان تقريباً أعلن الإعلامي مصطفى الأغا أنه سيكون هناك مفاجآت كبيرة بمسابقة الحلم العام الجاري، مؤكداً أن مفاجآت الحلم 2021 ستكون مذهلة، ومن ضمن المفاجآت أن السحب هذا العام سيكون الأكبر على الإطلاق حيث سيكون على 3.5 مليون دولار، كما أن الإشتراك سيكون من خلال الموقع الرسمي ودون الحاجة إلى أرقام هواتف لكل دولة، فقط ما عليك إلا الدخول على الرابط الرسمي وكتباة رقم هاتفك، وستصلك رسالة بتفعيل اشتراكك.