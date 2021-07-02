نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم السبت الموافق 3 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عروض العثيم اليوم من افضل العروض في المملكة العربية السعودية حث أن هناك إقبال كبيره من جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية لمعرفه المنتجات المقدمة في كل أسبوع كي يستفيدوا من الخصومات التي تصل الي نصف السعر حيث تقدم جميع الفواكه و الخضروات الطازجة و جميع أنواع اللحوم و الأسماك و المعلبات الغذائية كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع الملابس و الأدوات المنزلية التي يحتاج البها كل بيت وجميع الأجهزة الكهربائية و الجوالات بمختلف أنواعها مثل ايفون وسامسونج ونوكيا وريلمي و انفينكس واوبو بتخفيضات تصل الي 50% لجميع المواطنين.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم علي العديد من المستلزمات الغذائية كالرز البسمتي و جميع انواع الزيوت كزيت الزره وزيت عباد الشمس و جميع أنواع الملابس الخاصة بالنساء والرجال وأيضا الأطفال كما تحتوي علي جميع أنواع المساحيق و مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال و النساء كما تشمل جميع أنواع المشروبات التي يحتا اليها لجميع في فصل الصيف وجميع أنواع الألبان و الجبن الطبيعي كامل الدسم حيث يستمر هذا العرض في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم وحتي يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 فسارعوا قبل نفاذ الكميه وانتهاء هذا العرض.

مجله عروض العثيم

تحتوي عروض العثيم علي شوكلاته جالكسي بسعر 8.95 ريال سعودي و البسكويت بسعر 8.95 ريال سعودي و الكيك و بسكويت الشاي و الشيبسي و بسكويت اوريو وجميع انواع الفواكه و الخضروات الطازجه حيث تقدم الكمثري بسعر 5.95 ريال سعودي و الخوخ السكري بسعر 6.95 ريال سعودي و العنب الابيض بسعر 2.95 ريال سعودي و الليمون بسعر 5.95 ريال سعودي و الخوخ المعلب بسعر 7.95 ريال سعودي فقط لجميع المواطنين في المملكه العربيه السعوديه.

تضم عروض العثيم اليوم خصومات علي جميع انواع اللحم حيث تقدم اللحم الحاشي بدون عظم و لحم عجل بقري و لحم حاشي بالعظم وجميع انواع الجبن حيث تقدم الجبن الرومي بسعر 28.95 ريال سعودي و جب جرين لاند بسعر 14.95 ريال سعودي و لبنه تشيز لاند و جبن دومتي وجميع انواع المكسرات والبقوليات من عدس وفاصوليا وحلويات مشكله و التونه.