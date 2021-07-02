شوف عروض بنده هايبر بنده علي الملابس ومستلزمات الاطفال

عروض بنده هايبر بنده على الملابس ، عروض بنده في المملكة العربية السعودية يقدمها إلي جميع السادة المستهلكين من داخل وخارج السعودية، تخفضيات وخصومات تصل الي 50% علي الملابس وجميع مستلزمات الاطفال، وذلك ضمن العروض اليومية الحصرية والخاصة ببنده هايبر بنده، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021 ولمدة سبعة أيام حتي الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2021، كما تتضمن العروض جميع الملابس ومستلزمات الأطفال بجميع أنواعها من حفاضات، ومناديل مبللة، وشامبو خاص بالأطفال، وألعاب خاصة بالأطفال، وجميع الكريمات التي يحتاج إليها الطفل، وغيرها من مستلزمات الأطفال.

عروض بنده هايبر بنده علي الملابس ومستلزمات الاطفال

يقدم بنده وهايبر بنده أرقي وأفضل الخامات من الملابس المريحة لجميع أفراد الأسرة، وتتضمن الملابس جميع الألياف الطبيعية بقدر كافي يمكّن الفرد من الحفاظ عليها من التلف أو الاتساخ السريع لها، كما يقدم هايبربنده إلي الساده المستهلكين أرقي أنواع الخامات من الملابس، وبأفضل تصميمات ممكنة تبعاً لمواصفات الجودة العالمية، كما يوجد في بنده وهايبربنده جميع الماركات العالمية وبأفضل الخصومات والأسعار.

قميص رجالي أكمام طويلة بسعر 24.95 بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

بلوزة نسائي بسعر 10.95 بدلاً من 16.95 ريال سعودي.

طقم بيجاما ولادي بسعر 24.95 بدلاً من 34.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده علي مستلزمات الأطفال

يوفر هايبر بنده إلي جميع الأسر في المملكة السعودية كل مستلزمات الأطفال من حفاضات، وغيرها من احتياجات الطفل بدرجة كبيرة من الدقة في الصناعة وبأعلي جودة، بما تحافظ علي سعادة وراحة الطفل.

حفائض للأطفال بامبرز العبوة الجامبو بسعر 154.95 بدلًا من 209.90 ريال سعودي.

كريم مضاد للالتهابات سودوكريم (250 جرام) بسعر 39.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

شامبو للأطفال نونو (1 لتر) بسعر 16.25 بدلًا من 32.50 ريال سعودي.

راحة طفلك وسعادته، وكل ما يحتاجة من مستلزمات بأفضل جودة، وبأفضل الأسعار كل ذلك، وأكثر خاص وحصري بهايبر بنده السعودية، حيث يتوفر في بنده وهايبربنده في المملكة السعودية جميع الملابس المناسبة، لجميع الفئات العمرية المختلفة، من أطفال، وشباب، وشيوخ، ونساء وبأسعار خاصة جداً تناسب جميع الفئات الاقتصادية.