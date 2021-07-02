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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف احدث عروض بنده اليوم السبت الموافق 3 يوليو 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض بنده اليوم حيث تعد من اهم العروض في المملكة العربية السعودية و التي ينتظرها جميع الأشخاص حيث تقدم افضل و أجود أنواع المنتجات و السلع الغذائية م فواكه وخضروات وجميع أنواع المعلبات الغذائية و اللحوم و الأسماك كما تحتوي علي جميع ألأدوات الكهربائية و الأجهزة المنزلية و جميع أنواع الملابس الخاصة بالرجال و النساء و الأطفال كما تقدم أيضا لعملائها في جميع المدن مكه و الرياض وجده خصومات كبيره تصل الي 50% كي يستفيدوا من هذا العرض والذي ينتهي الثلاثاء 6 يوليو.
عروض بنده اليوم
تشمل عروض بنده العديد من المواد الغذائيه حيث تقدم جميع أنواع الفواكه الطازجة كالتفاح و الموز و الكمثري و البطيخ و البرتقال و جميع أنواع الخضروات كالخيار و البصل و الطماطم وجميع أنواع البقوليات كالعدس و الفاصوليا و المكسرات المشكلة كاللوز و الزبيب وجميع أنواع اللحوم كاللحم المفروم البرازيلي والبرجر كل ذالك بخصومات تصل إلى نصف السعر فسارعوا قبل نفاذ الكميه و انتهاء هذا العرض في جميع متاجر وأسواق بنده في المملكة العربية السعودية.
مجله عروض بنده
تشمل عروض بنده جبن البيض بسعر 27.95 ريال سعودي و جبنه بيضاء البقرات الثلاث بسعر 9.95 ريال سعودي و جبن فيتا يوناني بسعر 49.95 ريال سعودي و جبن بلدي بسعر 29.95 ريال سعودي فقط كما تحتوي ايضا علي جبن موزاريلا و جبن رومي ولبنه فاخره و الحلاوه الطحينيه وزيت الزيتون و زيت الزره الذي يستخدم في طهي الطعام والذي تحتاج اليه جميع النساء كما تقدم خصومات علي معجون الطماطم و مياه بنده وجميع انواع الدجاج و الحليب المجفف.
تحتوي عروض بنده علي الخضار المشكل بسعر 6.95 ريال سعودي و نقائق دجاج بالجبن بسعر 9.95 ريال سعودي و لب الجوافه بسعر 10.95 ريال سعودي و بطاطس مقليه بسعر 8.95 ريال سعودي و لب افوكادو و ومفرم البقر و فخذ غنم قلقاس مع الخضرة وجميع انواع المشروبات الساخنة كالقهوة و الشاي وجميع أنواع العصائر و و الشوكلاته التي يعشقها الجيع الصغار والكبار بخصومات تصل الي نصف السعر مقدمه من عروض بنده.
كانت هذه عروض بنده اليوم و التي قدمناها لكم من خلال هذا المقال و الذي يتواجد به جميع ما يحتاجه كل فرد من مستلزمات غذائية و جميع الأجهزة المنزلية و الأدوات الكهربائية و المنزلية من شاشات تليفزيونه و جوالات بمختلف أنواعها حيث يستمر هذا العرض وحتي يوم الثلاثاء 6 يوليو فسارعوا في الاستفادة من تلك التخفيضات المقدمة في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف احدث عروض بنده اليوم السبت الموافق 3 يوليو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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