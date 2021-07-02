تراند الفن: منال الصيفي تُرشح درة لبطولة مسلسلها الجديد (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 مساءً - تعكف المخرجة منال الصيفي على تحضيرات مسلسل جديد لها لم تستقر بعد على اسمه، بعد نجاح مسلسل “جمال الحريم” بطولة الفنانة اللبنانية نور.

وعلم “القاهرة 24” أن منال الصيفي تتعاون مع المؤلفة سوسن عامر بعد نجاح توليفتهما في مسلسل “جمال الحريم”، وسيتكون من 45 حلقة، من إنتاج شركة “سينرجي”، ولم يستقروا بعد على اسم له، ولم ينضم لأسرته أي من الفنانين بعد.

كما أن منال الصيفي رشحت الفنانة التونسية درة، لتلعب دور بطولته ليكون أول عمل درامي تحمل بطولته درة إذا وافقت عليه.

ويعد مسلسل “جمال الحريم” آخر أعمال المخرجة منال الصيفي والمؤلفة سوسن عامر الذي عُرض قبل الموسم الرمضاني وتكون من 45 حلقة.

وضم المسلسل العديد من الفنانين منهم اللبنانية نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حجازي سمير، صلاح عبد الله، أشرف مصيلحي، غفران محمد، رنا رئيس، كريم عبد الخالق، ديانا هشام.

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