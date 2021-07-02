تراند الفن: إنجي المقدم تقدم أولى بطولاتها الدرامية في “دليلك الذكي” (تفاصيل)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 11:09 مساءً - تخوض الفنانة إنجي المقدم أولى بطولاتها الدرامية في مسلسل جديد يحمل اسم “دليلك الذكي”، تكعف على تحضيراته خلال الفترة الحالية.

وعلم “القاهرة 24”، أن إنجي تقدم أولى بطولاتها الدرامية مكون من 45 حلقة، مأخوذ عن فورمات أمريكي، يحمل الطابع الكوميدي، بعنوان مبدئي “دليلك الذكي”، إخراج مصطفى أبو سيف وإنتاج سالي والي.

وتعمل أسرة المسلسل على تسكين أدوار المسلسل، للبدء في تصويره بعد عيد الأضحى المقبل، ومن المقرر عرضه عبر شاشة قنوات “mbc”، ومنصة “شاهد” الإلكترونية.

ويعد مسلسل “الاختيار 2”، و”هجمة مرتدة” هما آخر أعمال إنجي المقدم الفنية، التي شاركت بهم خلال الماراثون الدرامي الماضي، وتنتظر طرح فيلم “30 مارس” تشارك في بطولته مع أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وأسماء أبو اليزيد وخالد الصاوي.

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