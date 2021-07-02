كود تجديد باقة فليكس من فودافون 2021 بالأسعار الجديدة 2021

كود تجديد باقة فلكيس الشهرية من شركة فودافون 2021 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها عملاء شركة فودافون لخدمات المحمول والتي تعد واحدة من أشهر شركات الاتصالات في الوطن العربي، حيث قامت الشركة بتوفير العديد من الأكواد من اجل إتمام عمليات باقات الإنترنت والمكالمات الشهرية حرصاً منها على تزويد العملاء بكافة الخدمات التي يحتاجون إليها حيث يوجد ملايين المواطنين المشتركين في نظام الفليكسات الشهرية من فودافون.

كود تجديد باقات فليكس من فودافون

هذا النظام يه العديد من المميزات حيث حساب نظام المكالمات من خط فوادفون لآخر بفلكيس واحد بينما من فوادفون للخطوط الأخرى بخمس فليكسات، كما وقد أتاحت لعملائها إمكانية تجديد باقات المكالمات الشهرية من خلال الأكواد التي توفرها، حيث يقوم العميل بالاتصال *225# والضغط على رقم 2 من اجل تجديد الباقة في حالة عدم وجود رصيد كاف وعلى رقم 1 في حالة الرغبة في تجديد الباقة مقدماً، وبمجرد الضغط على رقم 1 سيتم تجديد الباقة مقابل رسوم التجديد.

لذا نقدم لكم الاسعار الخاصة بـ باقات فودافون الشهرية للمكالمات

أسعار باقات فودافون الشهرية:

باقة فودافون 20 للمكالمات وهي تمنح العميل 550 فليكس لمدة 28 يوم من بداية استخدام الباقة وللاستمتاع بهذه الباقة عليك شحن رصيد بقيمة 33 جنيه بالضريبة وهذا يعادل 23 جنيه رصيد.

باقة فودافون مكالمات 30 تعطي للعملاء 1100 فليكيس لمدة 4 أسابيع من تاريخ الشحن وبدء استخدام الباقة حيث يتم شحن الخط بقية 33 جنيه بما يعادل 48 جنيه شامل الضريبة التي تفرضها شركة فودافون.

باقة 50 وهي تمنحك ضعف فليكسات باقة 30 أي 2200 فليكس صالحة لمدة 28 يوم من تشغيل الباقة حيث يتم شحن الرصيد بقيمة 53 جنيه وهذه القيمة تعال 76 جنيه مصري بالضريبة.

باقة فودافون 70 تعطي 3300 فليكس صلاحية الباقة 28 يوم من تشغيل الباقة حيث يتم شحن رصيد بقيمة 105 جنيه بالضريبة وهذا يعادل 73 جنيه.

باقة 90 من Vodafone وهي صالحة لمدة أربعة أسابيع 28 يوماً تمنح العملاء عدد 4400 فليكس من تشغيل الباقة حيث يتم شحن الباقة بقيمة 93 جنيه وهذا يعادل 133 جنيه شامل الضريبة.

اكواد باقات فليكس الجديدة

أما عن انظمة فليكس الجديدة هتقدر تستمتع بواتساب مجانا وحتى نهاية الباقة