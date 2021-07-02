تعرف على استهلاك باقة النت مع شركة We والمتبقي من باقتك

باقة النت مع شركة We لخدمة الإنترنت المنزلي حيث تتمكن من مراقبة باقتك من المنزل بسهولة من خلال معرفة عدد الجيجات المتبقية من باقتك المشترك بها هذا العميل، كي يتجنب العملاء عدم قطع خدمة الإنترنت عن الخط الخاص بهم، وهذا بأكثر من طريقة سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات أو عبر تطبيق وي MY WE، ولذلك ومن خلال موقعنا نوضح لكم خطوات معرفة استهلاك باقة النت الارضي من شركة وي الأكثر شهرة في عالم الإنترنت المنزلي وتعد صاحبة أكبر علامة تجارية في جمهورية مصري العربية، فنحن نوفر كيفية الاستعلام عن عدد الميجات المتبقية وما هو استهلاك بالتفصيل من خلال الباقة الخاصة وتحديد سرعة الانترنت بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي للشركة الرئيسية شركة وي.

الاستعلام عن استهلاك باقة النت من شركة We

كي تتمكن من معرفة الاستهلاك الخاص بك من شركة وي لابد ان تقوم بإنشاء حساب خاص بك على الموقع الخاص بالشركة ومن خلالها تتمكن من متابعة استهلاك بكل بساطة وتتعرف على ما تبقى لك من جيجابايت في خط الإنترنت المنزلي الخاص بك وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: