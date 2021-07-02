تراند الفن: رسميًا.. حكم بوروندي يدير نهائي دوري أبطال إفريقيا ورضوان جيد لـ “الفار”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 مساءً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم حكام مباراة الأهلي وكايز تشيفز الجنوب إفريقي، التي تجمعهما ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدير المباراة البوروندي ‏باسيفيك ندابيها وينمانا، كما تم تعيين الكاميروني ألفيس جاي نجيجو مساعد أول، والأوغندي لي أوكيلو مساعد ثاني، والجابوني إريك أوتوجو كاستان حكما رابعًا.

وسيتولى المغربي زكريا برنسي مهمة مساعدة مواطنه رضوان جيد في تقنية الفيديو.

ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، في 17 يوليو الجاري، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.



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