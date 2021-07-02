تراند الفن: بيع صندوق فلفل بـ13500 ريال في مزاد بـ«شقراء».. خُصص لدعم تحفيظ القرآن (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 مساءً - شهدت فعاليات مهرجان فلفل شقراء الأول، وفي ركن مخصص لمزاد الفلفل، بيع صندوق من الفلفل بمبلغ 13500 ريال في شقراء.

وبيع الصندوق قبل عدة أيام، ومن المقرر أن يعود الريع لصالح الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن في “أشيقر” بحسب ما أوضحه مسؤول المزاد.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق عملية البيع، وأشاد بعضهم بهذه المبادرة التي تسوق للمنتج المحلي وتشجع على دعم الجمعيات الخيرية أيضا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.