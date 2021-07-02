فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 مساءً - صحيفة المرصد : كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، كيفية التعامل في حالة رفض البنوك الممولة إعطاء بعض المستحقين الدعم اللازم. وأجاب البرنامج على سؤال مواطنة تعمل بالقطاع الخاص، بشأن حالات رفض البنوك الممولة إعطاء بعض المستحقين الدعم، لأسباب تتعلق بالقدرة الشرائية. وأكد البرنامج خلال تفاعله مع حالة مواطنة تعمل في القطاع الخاص رفض أحد البنوك إعطاءها الدعم كاملاً لضعف القدرة الشرائية، أنه سيتم دراسة الطلب والرد عليه. وقال البرنامج: “في حال رفض الطلب من قبل جميع الممولين، تتم دراسة الطلب وتحديد مسار مناسب له، وفور الانتهاء من تحديد هذا المسار، سيتم التواصل مع المواطنة وإفادتها بكافة التفاصيل والإجراءات اللازمة لذلك”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “سكني” يرد على سؤال.. ماذا لو رفض أحد البنوك إعطاء الدعم السكني كاملاً للمستحقين؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.