تراند الفن: الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة المحلة غدًا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 10:09 مساءً - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، في الخامسة مساء غدًا السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

وأخطر الجهاز الإداري اللاعبين بموعد التجمع في الرابعة مساء، على أن تبدأ التدريبات في الخامسة مساءً.

ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري الممتاز برصيد 61 نقطة.

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