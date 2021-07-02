تراند الفن: رئيس شعبة الخضراوات يكشف حقيقة وجود بطيخ مسمم في الأسواق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:08 مساءً - قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة، إن ما أثير من شائعات عن وجود بطيخ أو خوخ مسمم بالأسواق لا أساس له من الصحة وأنه لا يوجد نقص في أي منتج أو سلعة بالأسواق المصرية.

وأضاف النجيب خلال لقاء تليفزيوني على قناة “الحدث اليوم”، أن المنتجات المصرية تخضع لرقابة من وزارة الزراعة للتأكد من جودتها، لافتًا إلى أن محافظات الصعيد الآن بها إنتاج كبير من محصول المانجا، بالإضافة إلى زارعة أصناف جديدة من المانجا لم يكن يتم زراعتها من قبل في محافظات الصعيد.

وأوضح حاتم النجيب أن التغيرات المناخية التي شهدتها مصر سابقا لم يكن لأحد يد بها، لافتا إلى أن هناك تراجع في إنتاجية المانجا في بعض مناطق محافظة الإسماعيلية.

ولفت نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أن أسعار بعض أصناف الخضروات شهدت تراجعًا خلال الفترة الحالية، خاصة البامية والفاصوليا وورق العنب بنسبة نحو 20%، حيث أن سعر كيلو البامية اليوم يتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات سعر الجملة، ونحو 15 إلى 20 جنيها للتجزئة، والفاصوليا تراجعت من 15 جنيها إلى 7و 8 جنيهات للكيلو، وورق العنب من 15و20 جنيها إلى 8و10 جنيهات للكيلو.

وأشار النجيب، إلى استقرار الطماطم حيث تتراوح بين 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو و4 إلى 5 جنيهات للتجزئة، والبطاطس من 1.5 إلى 2.75 جنيه للكيلو، ونحو 4 إلى 5 جنيهات للتجزئة، والبصل 1.5 إلى 3.8 جنيه للكيلو سعر الجملة، ونحو 3 إلى 4 جنيهات للتجزئة، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5 إلى 4 جنيهات جملة، و5 إلى 6 جنيهات للتجزئة، والليمون من 15 إلى 25 جنيها جملة، ونحو 25 إلى 30 جنيها للكيلو للتجزئة.

وأضاف أن الفلفل من 3.5 إلى 5 جنيهات للكيلو سعر الجملة، والباذنجان 2 إلى 3 جنيهات، وتراوح سعر الجزر بين 3 – 5 جنيهات للكيلو، كما سجلت أسعار الملوخية 2-4 جنيهات للكيلو، والثوم من 9 إلى 15 جنيها للكيلو، ليباع ب24 جنيها للتجزئة.

وعن أسعار الفاكهة، أوضح أن أسعار الفاكهة مستقرة، حيث أن أسعار المشمش تتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيه للكيلو، والعنب من 8 إلى 15 جنيها للكيلو، والخوخ من 8 إلى 15 جنيها للكيلو، البطيخ من 20 إلى 35 جنيها للواحدة، والكنتالوب من 3 إلى 4 جنيهات، والموز البلدي يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، ويسجل 12 إلى 13 جنيها للتجزئة، والتفاح المصري 8 إلى 10 جنيهات جملة، والمستورد 20 إلى 30 جنيها.

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