تراند الفن: نهاية الأشواط الإضافية.. ركلات الترجيح تحسم المتأهل من إسبانيا وسويسرا في يورو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 09:08 مساءً - انتهت الأشواط الإضافية من مباراة إسبانيا وسويسرا المقامة الآن، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ ليتجه المنتخبان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى المربع الذهبي.

وتقدم منتخب إسبانيا في الدقيقة 8 بهدف ذاتي سجله دنيس زكريا في شباك منتخب بلاده سويسرا، ثم عادل شاكيري النتيجة في الدقيقة 68 من المباراة.

وشهد الشوطين الإضافيين الأول والثاني تألق يان سومير حارس منتخب سويسرا الذي تصدى لأهداف محققة من لاعبي منتخب إسبانيا ليجدد أمال فريقه في تأهل على غرار السيناريو الذي قام به سويسرا مع منتخب فرنسا في الدور الماضي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.