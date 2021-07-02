نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لفصل الصيف وتخفيضات صيفية مفاجئة أكثر من 50% على اللحوم والدواجن والأسماك والمواد الغذائية في المقال التالي
عروض هايبر بنده لفصل الصيف، تعرف أسواق بنده بأنها شركة سعودية تعمل بنظام التجزئة، وتم إنشائها عام (1978) م، وظلت تنمو وتتطور حتى أصبحت من الشركات الرائدة في مجال المواد الغذائية في المملكة العربية السعودية، وتسعى جميع فروع بنده وراء تقديم أفضل الخدمات لعملائها، مما أدى إلى تردد ملايين العملاء عليها خلال العام الواحد، وتنقسم أسواق بنده إلى أسواق بنده، وهايبر ماركت، وسوبر ماركت، ويعمل بها عدد كبير من الموظفين، حيث يتجاوز ال (30) ألف، كما تحافظ كل الفروع على تقديم العروض الدائمة، والتخفيضات المستمرة على منتجاتها، وفي هذا المقال سنتحدث معكم عن أسواق بنده السعودية وعروضها.
عروض بنده اليوم
تمتلك شركة بندة فروعًا كثيرة على مستوى المملكة العربية السعودية، ويزيد عدد هذه الفروع عن (400) فرع، وقامت بنده بتوسيع خطتها وتزويد فروعها، حتى وصلت إلى دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم بنده خدمة رائعة جدًا تميزها عن باقي أسواق المواد الغذائية، وهي أن كل منتجاتها يُكتب عليها اسم العلامة التجارية (بنده)، كما أن هذه المنتجات التي تحمل العلامة التجارية (بنده) لا يمكن أن تباع خارج أسواقها.
عروض هايبر بنده هذا الاسبوع
- عروض هايبر بندة جدة سعر الكيلو من مكعبات لحم بقري برازيلي قليل الشحم هو (27.95) ريال سعودي فقط.
- عروض هايبر بندة اليوم سعر الكيلو من الروستو البقري البرازيلي هو (38.95) ريال سعودي.
- عروض بنده جدة سعر الكيلو من الكفتة البقري البرازيلي هو (27.95) ريال سعودي فقط.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده سعر الكيلو من النقانق البقري البرازيلي هو (26.95) ريال سعودي فقط.
- عروض بنده هذا الاسبوع سعر الكيلو من البرجر البقري البرازيلي هو (29.95) ريال سعودي فقط.
- تخفيضات هايبر بنده سعر الكيلو من اللحم المفروم البقري البرازيلي قليل الشحم هو (24.95) ريال سعودي فقط.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة سعر عبوة من صدور دجاج وزن (2.5) كيلو جرام، هي (41.95) ريال سعودي بدلًا من (56.95) ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية سعر عبوة من أفخاذ دجاج رفيعة وزن (900) جرام، هي (17.95) ريال سعودي بدلًا من (37.90) ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي سعر عبوة من البرجر البقري وزن (1344) جرام، هو (19.95) ريال سعودي بدلًا من (42.95) ريال سعودي.
- عروض بنده جده سعر الكرتون من الدجاج المجمد وزن (1500) جرام، هو (115.95) ريال سعودي بدلًا من (159.95) ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم سعر القطعتين من دجاج مجمد وزن (1500) جرام، هو (29.95) ريال سعودي.
- الاشتراك في مسابقة بنده سعر برجر بقري مشوي مدخن جامبو وزن كيلو جرام، هو (22.95) ريال سعودي بدلًا من (32.95) ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده الخبر سعر أرجل دجاج كاملة طازجة الوطنية وزن (450) جرام، هو (6.50) ريال سعودي بدلًا من (10.25) ريال سعودي.
- عروض بنده الاسبوعيه سعر أفخاذ دجاج طازجة الوطنية وزن (450) جرام، هو (5.50) ريال سعودي بدلًا من (9.50) ريال سعودي.
- هايبر بندة عروض سعر سيقان دجاج طازجة الوطنية وزن (450) جرام، هو (6.50) ريال سعودي بدلًا من (10.50) ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة اليوم سعر الكيلو من الجمبري المطبوخ 50/60 هو (27.95) ريال سعودي فقط.
- بطاقة بنده توفير سعر الكيلو من جمبري 40/50 هو (29.95) ريال سعودي فقط.
- الإشتراك في بطاقة توفير بنده سعر الكيلو من قطع قاروص هو (24.95) ريال سعودي فقط.
- عروض بندة السعودية سعر الكيلو من فيليه قاروص بالجلد هو (39.95) ريال سعودي فقط.
- عروض بندة اليوم سعر الكيلو من جمبري 60/70 هو (24.95) ريال سعودي فقط.
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