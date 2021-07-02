فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - أدمن ‏33 دقيقة مضت منوعات 37 زيارة نشرت أحد الصفحات عبر السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قصة وموعظة لقاضي يقبل يد متهم.. اقرأ التفاصيل: لماذا قبل القاضي يد المتهم ،،،، أصر القاضي في إحدى المحاكم الأردنية في مدينة الزرقاء على تقبيل يد المتهم الذي يمثل أمامه للنظر بقضيته

وتتمحور القضية بأن المتهم الذي يعمل ( معلماً )كان قد ضرب أحد التلاميذ بالعصا أثناء الدرس مما دفع ذوي الطالب لتقديم شكوى بحقه فاضطره للمثول أمام هيأة المحكمة.

وتفاجأ الحضور بتصرف القاضي الذي إكتشف لاحقاً بأن المتهم الذي يقف أمامه هو ( معلمه)القديم في المدرسة وهو إنسان فاضل وكبير في السن لذا قرر القاضي بأن يكون تقبيل يد المتهم المعلم هو الحكم الذي أصدره في القضية المنظورة شاركها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لسبب صادم .. قاضي يقبل يد متهم في المحكمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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