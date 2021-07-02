تراند الفن: عقد قرآن عمرو سلامة ومهندسة الديكور مروة البرماوي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - أعلن المخرج عمرو سلامة عقد قرآنه على المهندسة السينمائية مروة البرماوي، في حفل عائلي بسيط بحضور عائلة العروسين فقط.

ونشر عمرو سلامة صورتهما عبر حسابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق: “أنا وماكي كتبنا الكتاب، في حفل عائلي مقتصر على أسرتي العروسين”.

وأضاف المخرج: “ تم عقد قراني على ماكي المهندسة السينمائية مروة البرماوي”، وانهالت التعليقات من الجمهور بالمباركة والتهنئة له.

كان عمرو سلامة كشف تجربته مع لقاح “استرازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، الذي حصل عليه بعد تلقيه أول جرعة من اللقاح في شهر مايو الماضي، وكتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “بعد التطعيم بعقار استرازينيكا بخمس أيام حرارة، رعشة، صداع، إرهاق عام، كل ده بشكل شديد جدًا وإلى 3 أيام”.

يُشار إلى أن آخر أعمال عمر سلامة مسلسل “ما وراء الطبيعة”، بطولة أحمد أمين، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم اللبنانية رزان جمال، آية سماحة، سماء إبراهيم، والمنتج التنفيذي عمرو سلامة ومحمد حفظي، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

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