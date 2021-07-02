تراند الفن: نهاية الوقت الأصلي.. شاكيري يُحيي آمال سويسرا في التأهل على حساب إسبانيا

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - انتهى الوقت الأصلي من مباراة إسبانيا وسويسرا المقامة الآن، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؛ ليتجه المنتخبان للأشواط الإضافية لحسم المتأهل إلى المربع الذهبي.

وتقدم منتخب إسبانيا في الدقيقة 8 بهدف ذاتي سجله دنيس زكريا في شباك منتخب بلاده سويسرا، ثم عادل شاكيري النتيجة في الدقيقة 68 من المباراة.

وأصبح شيردان شاكيري يمتلك عددًا من الأهداف في يورو، أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ منتخب سويسرا، بعد هدفه في لقاء الليلة برصيد 4 أهداف.

ويأتي تشكيل منتخب إسبانيا على النحو الآتي:-

حراسة المرمى: سيمون.

الدفاع: أزبيليكويتا – ب أو توريس – لابورت – ألبا.

الوسط: بوسكيتس – بيدري – كوكي.

الهجوم: فيران توريس – موراتا – سارابيا.

فيما يأتي تشكيل سويسرا كما يلي:-

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: إيلفيدي، أكانجي، رودريجيز.

خط الوسط: فيدمير، ريمو فريلير، زكريا، ستيفن زبير.

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