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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - أدمن 39 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت الفتاة التي ظهرت في فيديو مثير للجدل مع شابين في مصر، عن تفاصيل ما حدث والاعتداء عليها بالضرب من قبل الشابين.
وأنكرت الفتاة واقعة تعرضها للتحرش أو هتك عرضها، ونفت تحرش المتهمين بها وعدم علمها بالقائم على نشر المقطع المشار إليه على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أحدث موجة غضب واسعة بين متابعي الواقعة.
وأقرت فتاة عربة النظافة في الفيوم والمتهمين، بحدوث مشادة كلامية بينهم وتشابك بالأيدي، دون حدوث إصابات، وذلك بسبب أولوية جمع المخلفات بالمنطقة محل الواقعة. وفقاً لـ”الوطن”
وكانت مصادر أمنية في مصر كشفت تفاصيل الفيديو المثير للجدل بين الشابين والفتاة قائلة إن “أبطال الفيديو الثلاثة أطفال وليسوا بالغين فالمتهمون تبلغ أعمارهم 14 و15 سنة بينما الفتاة عمرها 14 سنة، وجرى تحديد هويتهم ويجرى البحث عنهم لضبطهم، وسط صعوبة العثور عليهم لعدم وجود سكن محدد وينامون في الشوارع ومناطق تجميع القمامة”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر: الفتاة التي ظهرت بفيديو يتم الاعتداء عليها من قبل شابين تكشف تفاصيل ما حدث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.