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فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - أدمن 32 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : أوضحت وزارة الحج والعمرة مدى إلزامية تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للأشخاص المتعافين من الفيروس ممن تم قبولهم للحج هذا العام.
وأكدت الوزارة أن الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا وتم قبولهم لأداء الحج هذا العام، لا يلزمهم أخذ الجرعة الثانية من اللقاح، بل يُكتفى بجرعة واحدة فقط.
وكانت وزارة الحج شددت على جميع المتأهلين لأداء الحج، على ضرورة حصولهم على الجرعة الثانية من لقاح فايروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج، وذلك بزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الحج” تعفي المقبولين لأداء المناسك من تلقي الجرعة الثانية في حالة واحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.