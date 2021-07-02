تراند الفن: شاكيري يسجل رقمًا إيجابيًا في تاريخ بطولة يورو

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 08:12 مساءً - سجل شيردان شاكيري، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب سويسرا، رقم تاريخي في سجلات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو، وذلك بعد هدفه في شباك إسبانيا منذ قليل.

وأصبح شيردان شاكيري يمتلك عددًا من الأهداف في يورو أكثر من أي لاعب آخر في تاريخ منتخب سويسرا بعد هدفه في لقاء الليلة.

وعادل شاكيري النتيجة لمنتخب سويسرا ضد الماتادور الإسباني في الدقيقة 68 من عمر اللقاء، وذلك بعد تقدم مبكر من إسباني بهدف في بداية الشوط الأول.

ونجح المنتخب الإسباني بقيادة المدير الفني لويس إنريكي، أن يتقدم على نظيره منتخب سويسرا، ضمن أحداث الشوط الأول من مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية.

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