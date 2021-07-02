شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 6 يوليو

عروض العثيم ، مجموعة عروض العثيم الأسبوعية، عدد كبير من العروض المتميزة والمتنوعة على جميع الأصناف، يمتلك أسواق قاعدة عملاء واسعة، تعمل على أضافة التخفيضات بشكل أسبوعي، تعتبر من الأسواق ذات الباع الكبير داخل المملكة العربية السعودية، العروض سارية من 30 يونيو الموافق 20 ذو القعدة إلى 6 يوليو الموافق 26 ذو القعدة، جميع العروض متوفرة في كافة الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، أرز ابو كاس مزه بسمتي 10 ك بسعر 57.95 ريال بدلا من 83.95 ريال.

تخفيضات الفاكهة اليوم

عروض العثيم ، تحتوي الفاكهة على عدد كبير من من الفوائد التي تساعد في بناء الجسم وحمايته، البرتقال غني بفيتامين سي ومساعد جيد على الهضم، الخوخ يعمل على تقوية الأعصاب داخل الجسم، يقوم المشمش بتقوية العظام والانسجة وزيادة المناعة، الموز يساعد في مقاومة الإسهال وحماية الجسم من فقر الدم، المانجو يقوم بوقاية الجسم من الأمراض السرطانية، التفاح يساعد على الهضم وتقليل نسبة الكولسترول والدهون في الجسم، تفاح أحمر سلة بسعر 6.95 ريال، تفاح رويال جالا سلة بسعر 6.95 ريال.

أقوى عروض العثيم

طريقة عمل التورتة، المكونات، 10 بيضات، 2 كوب سكر بودرة، 2 كوب دقيق، 2 معلقة بيكنج بودر، سكر و لبن و زبدة، رشة ملح، معلقة فانيليا، التزيين، مكسرات شوكولاتة خام، كريم شانتي، كاكاو، 1- يتم ضرب البيض جيدا حتي يكون رغوة سميكة، 2- يضاف السكر والفانيليا ويقلب حتى يجمد القوام، 3- ثم نضيف الدقيق مع رشة ملح مع البيكنج بودر تدريجيا، 4- يوضع في صينية مدهونة ومرشوشة بالدقيق لمدة نصف ساعة ثم يضاف اليها التزيين، تورتة كرنفال وسط بسعر 44.95 ريال.

اخر تنزيلات العثيم

فوائد التمر، 1- يساعد في علاج الاضطرابات المعوية، 2-يساعد في تخفيف الإمساك، 3- يعزز صحة الدماغ، 4- مصدر جيد للطاقة لاحتوائه على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والفركتوز، 5- علاج فقر الدم، 6- يساعد في علاج الإسهال المزمن، 7- يحتوي التمر على البورون الذي يعزز صحة العظام، تمر نبوت سيف فاخر مكبوس بسعر 5.95 ريال.