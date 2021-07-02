فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - صحيفة المرصد : يعد عسر البلع أحد أكثر الأحاسيس شيوعا لسرطان المعدة، حيث تجد صعوبة أو عدم الراحة في البلع. وعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون هناك إحساس حارق في كل مرة تبتلع فيها طعاما، أو قد تشعر بالألم.
وهناك إحساس آخر محتمل قد تشعر به إذا كنت مصابا بسرطان المعدة، وهو عسر الهضم المستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر.
وأشارت NHS إلى أن الأعراض التالية تظهر بعد الأكل أو الشرب:
• الحموضة المعوية – شعور بالحرقان المؤلم في الصدر، غالبا بعد تناول الطعام.
• الشعور بالامتلاء والانتفاخ.
• الشعور بالمرض.
• التجشؤ.
الشعور بالشبع
وإذا كان لديك ورم ينمو في المعدة، فقد تشعر حقا بالشبع بعد تناول كمية صغيرة فقط من الطعام.
وقال مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة “هذا غالبا ما يكون عرضا مبكرا ويمكن أن يسبب فقدان الوزن”.
الغثيان
وقد يؤدي سرطان المعدة أيضا إلى الشعور بالغثيان، وقد يمرض بعض الأشخاص جسديا.
ويمكن أن يحدث هذا عندما يتسبب الورم المتنامي في حدوث انسداد في المعدة، ما يمنع الطعام من المرور عبر الجهاز الهضمي.
ويتمثل أحد المؤشرات الأخرى المحتملة لسرطان المعدة في الشعور بالتعب وضيق التنفس.
أعراض أخرى
وقد تشمل الأعراض الأخرى لسرطان المعدة ما يلي:
• فقدان الوزن.
• آلام في المعدة.
• ألم خلف عظم القص.
• براز داكن اللون وشبه أسود.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحاسيس في جسمك قد تدل على بداية إصابتك بورم سرطاني ! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.