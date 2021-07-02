تراند الفن: فرنسا: تفاصيل محاكمة عصابة قامت بالسطو المسلح على منزل ” سعودي” وسرقة مجوهرات وساعات ثمينةً

صحيفة المرصد: عاقبت محكمة فرنسية، عصابة مكونة من 8 أشخاص، بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد إدانتهم بالسطو المسلح على منزل أحد رجال الأعمال السعوديين في باريس.

وقال المحكمة الفرنسية، في حكمها: “المتهمين شكلوا عصابة وقاموا بعدة سرقات في باريس خلال الفترة بين 2018 – 2019، وبلغت مجموع مسروقاتهم ما يقارب 5 ملايين دولار”.

واعترف المتهم الأول والثاني في التشكيل العصابي، بتسلقهم منازل الأثرياء بعد وضع خطة محكمة مع بقية أفراد العصابة، وسرقة مبالغ نقدية وساعات فاخرة ومجوهرات من المنازل باستخدام السلاح.

والجدير بالذكر، أن رجل الأعمال السعودي تقديم بشكوى مدنية عن المسروقات، لدى الجهات المختصة، بينما لم لم يحضر أي من ضحايا عمليات السطو المحاكمةـ حسبما أوضحت التقارير الفرنسية.