فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - صحيفة المرصد : كشفت مصادر تفاصيل سر طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعيين ضابط من الجيش في كل قرية، خلال الفترة المقبلة، ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية. وحسب روسيا اليوم، فقد أشارت المصادر إلى أن السيسي، يهدف “لمراقبة الأعمال في القرى، عبر الضباط لوضع الأمور في انضباط منتظم، والحصول على تقارير مستمرة حول التطويرات في القرى وهدم هدر الأموال”. وقالت المصادر: “السيسي يرغب في عدم إهدار الأموال على الأرض بعد صرفها على القرى، حيث تم إدخال الصرف الصحي والغاز ومياه الشرب والاتصالات والخدمات الكاملة داخل القرى، وهناك رغبة في عدم تدهور الأمور”. والجدير بالذكر أن الرئيس المصري طالب القوات المسلحة خلال مؤتمر أقيم يوم الأربعاء الماضي، بتعيين ضابط في كل قرية لمتابعة التطورات والإنجازات ضمن مبادرة “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية. وقال السيسي خلال المؤتمر: “بقول للجيش هل ممكن يبقى في لكل قرية ظابط مسؤول عنها ونشوف هيعملوا إيه ونصور وهنوري للدنيا كلها، ونشوف مين هيعمل حاجة حلوة، لأن المصلحة واحدة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصر: سر طلب الرئيس “السيسي” تعيين ضابط من الجيش في كل قرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.