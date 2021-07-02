تراند الفن: السلفيون يشنون هجومًا على نجل الحويني بسبب “بوست صباح الخير”.. والأخير يرد:” الكلام في الدين تخصصي” (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - دائمًا يثير أبناء الشيخ أبو إسحاق الحويني الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سواء بإثارة الفتاوى الغريبة أو بطرح أمور مثيرة للجدل، ولكن في تلك المرة كانت خناقة السلفيين وهيثم الحويني تدور حول نشر صورة عبر حسابه مكتوبًا عليها كلمة سبحان الله، على إحدى الطرق، وعلق عليها بكلمة “صباح الخير”، وهى الكلمة الشائعة بين المصريين ويرددونها دائما إلا أنه فوجئ بهجوم كبير من السلفيين عليه.



تعليقات نجل أبو إسحاق الحويني لم تعجبه الردود، وأخذ يبرر موقفه ضد من انتقده من السلفيين المتابعين لصفحته على “فيس بوك”، حيث بلغ عدد المنتقدين ألفي تعليق، وتولى هو الدفاع عن نفسه، ولم يكتفِ بذلك بل رد على منتقديه بعبارة مساء الخير. حيث اعتبر أغلب المتفاعلين أن الكثير من المشايخ حرموا كلمة صباح الخير، ومساء الخير ومن بينهم ابن عثيمين، وابن باز الذى استشهد والده بأغلب فتاويه، ويعتبر شيخ السلفيين.

وقال حساب يدعى محمد أحمد قائلًا: “صباح الخير قيلت من الكفار يوم وفاة رسولنا الكريم صلّ اللّه عليه وسلم واللّه، وقال آخر يا شيخ سمعنا من مشايخ كذلك أن صباح الخير ومساء الخير اخترعها اليهود في يوم وفاة سيدنا رسول الله لذلك قالوا نقول الله يصبحكن بالخير وهكذا”.

ونشر حساب يدعى عبد الله بن محمد قائلًا:” دعك من صباح الخير تحية المسلمين السلام، ليرد عليه نجل الحويني، دعك من الإنكار في المباحات، وقال مغرد آخر: “هو الأخ هيثم الحويني ممكن نعرف شهاداته، عني حضرتك خريج ايه؟ اصل أنا أعرف إن الوالد خريج ألسن أسباني، ليرد عليه هيثم الحوينى وإيه علاقة الشهادة بالرد على صباح الخير موضحا أنا تخرج في أصول الدين بجامعة الأزهر يعني الكلام في الدين ده تخصصه.

واستمر الهجوم على بن الحويني من قبل عدد كبير من أتباعه السلفيين، حيث قال له حساب يدعي “كمال لاشين “:”بفتوى ابن عثيمين حيث وردت فتوى تقول ما هي التحية المستخدمة قبل الإسلام؟ وورد هو بالإجابة لقد كان أهل الجاهلية يستخدمون عدة ألفاظ في تحيتهم من ذلك حييت صباحًا وحييت مساءًا، وأنعم صباحًا، وأنعم الله بك عينا، وأسْلمِ، عش ألف عام، وأبيت اللعن. وقد أبدلهم الله خيرا منها وهي تحية أبيهم آدم عليه السلام، ففي الصحيحين وغيرهما أن الله تعالى لما خلق آدم قال له: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله.



وقال حساب يدعى أحمد سمير: شيخنا الجليل حرام شرعا قول صباح الخير مما فيها تشبه بالكفار وإثارة غرائز ودياثة قُل أصبحنا وأصبح الملك لله.، كما أكد هيثم الحويني في رده على كل من حرم قول «صباح الخير» من أتباعه على صفحته في السوشيال ميديا، بأن هذا الكلام «غير صحيح».

واختتم أحد المغردين المهاجمين نجل الحوينى كلامه: أبوك يستشهد بفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله والذى وضح حكم التحية بـ(صباح الخير ومساء الخير) ورد في الفتوى: “لا يجوز هذا الواجب أن يبدأ بالسلام، السلام عليكم ما هو صباح الخير مساء الخير، أقول: السلام عليكم، وإذا قال: ورحمة الله وبركاته أكمل وأفضل، ثم بعد ذلك يقول: صباح الخير، صبحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، كيف حالكم، كيف أولادكم، كيف أهلكم،… شيء زيادة احتفاء طيب، لكن يبدأ بقوله: السلام عليكم، هذا أقل شيء، وإن زاد ورحمة الله وبركاته كان أكمل، وهكذا كان النبي ﷺ مع أصحابه، ودخل مرة عليه رجل فقال: السلام عليكم، قال: عشر، -يعني: عشر حسنات-، ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمه الله، فقال: عشرون -يعني: عشرون حسنة، يعني: حصل له عشرون، ثم دخل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال: ثلاثون، — يعني: ثلاثون حسنة فالفضل في هذه الصيغة بدءًا وردًا. نعم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.