تراند الفن: يورو 2020.. إسبانيا تتقدم على سويسرا في الشوط الأول

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - نجح المنتخب الإسباني بقيادة المدير الفني لويس إنريكي، أن يتقدم على نظيره منتخب سويسرا، ضمن أحداث الشوط الأول من مباراة ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا بهدف دون رد عن طريق دينيس زكريا بهدف نيران صديقة في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول.

وتقام المباراة ضمن منافسات دور الثمانية، ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية، يورو 2020.

ويسعى كلا المنتخبين للصعود إلى دور نصف النهائي، والمقرر إقامته يوم 6 من شهر يوليو الجاري.

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