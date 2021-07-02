تراند الفن: ماجدة خير الله: عملت مع رمسيس مرزوق في “وجه القمر”.. وهذه أسباب تميزه (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 07:12 مساءً - رحل عن عالمنا صباح اليوم مدير التصوير رمسيس مرزوق عن عمر ناهز 81 عامًا، والذي يعد أحد أهم رواد التصوير السينمائي في مصر والوطن العربي، إذ توفي إثر مضاعفات صحية بالقلب بعد مشوار حافل بالعطاء بعشرات الأعمال السينمائية ووقف أمامه نجوم كبار.

ونعت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله الراحل، مشيرة إلى أنه يعد أحد فناني الكاميرا العظماء في مصر، وخسارة كبيرة لفن التصوير”.

وحول سبب تميز رمسيس مرزوق واعتباره واحدًا من أبرز مديرين التصوير في السينما المصرية، قالت ماجدة خيرالله في تصريح لـ القاهرة 24″، إنها عملت معه في مسلسل “وجه القمر” الذي تولت تأليفه وعرض عام 2000، موضحة: “يعمل ساعات طويلة جدًا، ولديه جهد عالي وقدرة على العمل وكأنه شاب في الثلاثينات”.

وتابعت: “لديه رؤية مهمة جدًا، يعرف كيف يختار الكادر، كما أن لديه فلسفة إذ يهتم بقراءة السيناريو قبل التصوير، لأن كل عمل له طريقة في التصوير سواء رومانسي أو أكشن وغيره، وهو ما يختلف في العدسات والألوان”.

واختتمت الناقدة الفنية حديثها مؤكدة أن الراحل كان مدرسة فنية كبيرة استفاد منه الكثير، ربنا يتغمده برحمته”.

يُشار إلى أن الراحل خلال مشواره الفني مجموعة كبيرة من الأعمال الهامة التي وصل عددها إلى 70 عملًا في السينما والتليفزيون، ونال الراحل العديد من الجوائز، كما شارك في تصوير مجموعة من الأفلام الإيطالية، وأقام العديد من المعارض الخاصة في مصر وروما وباريس، عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين، منهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، وغيرهم.

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