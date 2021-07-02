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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض اكسترا السعودية، تلك العروض الذي يفضل جميع الشعب السعودي الشراء منها، كما أنها تقوم بتوفير الكثير من الخدمات لديها دائماً، ومن الجدير بالذكر أن هذه الأسواق التجارية تقوم بتوفير الكثير من العروض للشعب السعودي ويمكن الشراء أيضاً من الخصومات التي توفرها على موقع اكسترا الإلكتروني، هذه الأسواق التجارية تعرض أفضل الأسعار داخل المملكة العربية السعودية ولذلك هي الاختيار الأول للجميع.
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية في المملكة العربية السعودية تقوم أسواق اكسترا بتوفير أقسام مميزة في أسواقها، ومن الجدير بالذكر أن جميع الشعب السعودي يحصل من هذه الأسواق على أفضل أنواع المنتجات في مختلف التخصصات، هذه الأسواق التجارية تعمل دائماً لكي توفر جميع الخدمات المميزة للعملاء، وذلك الأمر الذي جعلها من الأسواق التجارية الموثوقة بالنسبة لهم.
تخفيضات اكسترا اليوم
العروض المقدمة من تنزيلات اكسترا:
- عروض اكسترا اليوم كلاس برو مكيف 18000 وحدة بارد 4 اتجاه 1899 ريال بدلا من 2499 ريال سعودي.
- عابر مكيف 17200 وحدة بارد 1199 ريال بدلاً من 1799 ريال سعودي.
- الزامل مكيف شباك 17600 وحدة بارد 1299 ريال بدلاً من 1449 ريال سعودي.
- كلاس برو مكيف 22000 وحدة 4 اتجاه بارد 2299 ريال بدلاً من 3099 ريال سعودي.
- كلاس برو غسالة تعبئة علوية 7 كيلو ابيض 799 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي.
- كاندي غسالة فتحة أمامية 8 كيلو 1399 ريال بدلاً من 2309 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تخفيضات اكسترا ال جي غسالة تعبئة أمامية 9 كيلو ابيض 2749 ريال بدلاً من 4299 ريال.
- كلاس برو ثلاجة 18.2 قدم ابيض اللون 1999 ريال بدلاً من 2899 ريال سعودي.
- كلاس برو ثلاجة 14.4 قدم تبريد بخار ابيض 1699 ريال بدلاً من 2299 ريال سعودي.
- كلاس برو ثلاجة 3.2 قدم باب واحد اسود 579 ريال بدلاً من 699 ريال سعودي.
- كلاس برو ثلاجة 3.2 قدم باب واحد ابيض 529 ريال بدلاً من 649 ريال سعودي.
- كلاس برو تلفزيون 58 بوصة 1899 ريال بدلا من 2499 ريال سعودي.
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