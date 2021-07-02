تراند الفن: وزير الزراعة يتدخل لإزالة حالة تعد على الأراضي: الحفاظ على زراعتنا أمن قومي

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:16 مساءً - تدخل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بعد تلقيه شكوى من أحد المواطنين بمحافظة القليوبية، حول حالة تعد في المهد وتقسيم لمساحة 3 قيراط بمركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وذكر بيان رسمي لوزارة الزراعة، اليوم، أن وزير الزراعة تواصل في حينه بمدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وأبلغه شكوى المواطن، والذي بدوره أرسل لجنة لإزالة التعدي، وإعادة الأرض الزراعية إلى حالتها الطبيعية، وتحرير مخالفة للمتعدى على الأرض لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد وزير الزراعة أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في التعدي على الأراضي الزراعية، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات المشددة ضد كل من يتعدي عليها، أو يساعد في ذلك، فضلا عن تكثيف جهود كافة الجهات المعنية في الوزارة ومديرياتها المختلفة، لمنع أي تعدي على الرقعة الزراعية، والإبلاغ عنها وإزالتها في المهد، وإعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية والتأكد من صلاحيتها للزراعة مرة أخرى.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الرقعة الزراعية والحفاظ عليها أمن قومي، لارتباطه بالأمن الغذائي للبلاد، مشيرا إلى أن هناك تكاتف وتعاون بين كافة أجهزة الدولة من زراعة ومحليات وأجهزة الأمن للحفاظ على الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الزراعة وعلى رأسها السيد القصير وزير الزراعة بالتواصل المباشر والسريع مع المزارعين والمواطنين، لعلاج المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في حينه.

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