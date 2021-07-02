تراند الفن: بالفيديو.. ترامب يكشف موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة

صحيفة المرصد: كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، موقفه بشأن الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما خسر الانتخابات الماضية أمام منافسه جو بايدن.

وخلال ظهور ترامب على شاشة فوكس نيوز، سأله المذيع: “لن تجيب ولكن علي أن أسأل، أين أنت من هذه العملية (الترشح للانتخابات)، هل اتخذت قرارك؟

ورد ترامب على سؤال ترشحه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة قائلًا: “نعم”، وسط تصفيق مؤيديه.