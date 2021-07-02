تراند الفن: رحيل رمسيس مرزوق “فارس الظل والنور”.. تعرف على أهم المعلومات عنه

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 06:16 مساءً - رحل عن عالمنا اليوم رمسيس مرزوق أحد أهم التصوير السينمائي، الذي وصفته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مؤكدة أنه تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التي كانت مفتاح سر نجاح الكثير من الأعمال، وأن بصماته ستبقى علامة بارزة في تاريخ الإبداع السينمائي، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

– من مواليد عام 1941.

– هو أحد رواد فن التصوير السينمائي المصري.

– حاصل على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان عام 1959.

– حاصل بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963.

– حصل على الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس “فرنسا” عام 1983.

– عمل لسنوات عديدة مع كبار المخرجين منهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، شريف عرفة.

– له العديد من الأعمال المهمة وصل عددها إلى 70 عملًا بين السينما والتلفزيون.

– كرم عالميا عدة مرات، حيث حصل على جائزة أفضل تصوير عن فيلم النيل الأزرق من مهرجان ليبرج بألمانيا الشرقية.

كما تكريمه في من نقابة الصحفيين العرب عام 2001، وتم تكريمه بمهرجان Art Film Slovak تحت اسم ضوء مصر Light of Egypt – سلوفاكيا 2001.

– محليا نال العديد من التكريمات منها:

تكريم وزارة الثقافة والإرشاد لأوائل الشهادات في المعهد العالي للسينما 1963.

تكريم نقابة المهن السينمائية في مصر 1984.

تكريم المهرجان الدولي للسينما التسجيلية بالإسماعيلية 1985.

تكريم المجلس الأعلى للثقافة “وزارة الثقافة” بمناسبة مرور 100 سنة على السينما المصرية 1996.

تكريم الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافي (قلادة الريادة) 1997.

تكريم المهرجان الدولي للسينما بالإسكندرية للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما 1999.

تكريم المهرجان القومي للسينما.

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