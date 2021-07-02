نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 2021م تخفيضات من 10 ل 60% لفترة محدودة في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية 2021م، العثيم يقدم أقوى العروض الحصرية لمواطني المملكة العربية السعودية والتي تصل نسبتها إلى 60% أي يمكنكم الحصول على أفضل السلع الغذائية كالخضروات والفواكه والأسماك والدواجن واللحوم وغير ذلك من المنتجات، وإذا كنت تريد التعرف على أسعار هذه المنتجات فعليكم باتباع قراءة هذا المقال. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية 2021م: عروض العثيم وصل سعر لحم عجل بلدي بدون عظم في العثيم إلى 44.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر الموز إلى 3.75 ريال سعودي.

سكر الأسرة ناعم 10 كجم وصل سعره إلى 22.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 35.50 ريال سعودي.

أرز الشعلان وصل سعره إلى 58.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 77.95 ريال سعودي.

جبن المراعي طعم قشطة وصل سعره إلى 23.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 43.95 ريال سعودي.

تونة حدائق كاليفورنيا خفيف وصل سعره إلى 9.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 20.25 ريال سعودي.

زيت عافية دوار الشمس وصل سعره إلى 24.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 38.95 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم بلغ سعر حليب المراعي إلى 34.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 62.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم زيتون هالي أسباني أسود وصل سعره إلى 10.95ريال سعودي.

خصومات العثيم حلاوة جستنية شعر سادة وصل سعرها إلى 15.50 ريال سعودي.

جبن الزهار ملح خفيف وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي.

جبن جرين لاند بالقشطة وصل سعره إلى 14.95 ريال سعودي.

زيتون اليسا اسود شرائح وصل سعره إلى 15.75 ريال سعودي.

هيل زيتا ذهبي برطمان وصل سعره إلى 52.95 ريال سعودي.

كاسترد زدني بودرة وصل سعره إلى 4.50 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 6.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 2021م تخفيضات من 10 ل 60% لفترة محدودة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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