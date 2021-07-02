تراند الفن: بعد اعتمادها من «مجلس الوزراء».. الجريدة الرسمية تنشر تعديلات نظام المرافعات الشرعية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 12 /11 /1442هـ الذي يتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية.

وقد نصت التعديلات على ما يلي:

1- تعديل المادة (السابعة) لتكون بالنص الآتي: «لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلاً”.

2- حذف الفقرة (ب) من المادة (الحادية والثلاثين).

3- تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي: «1- تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة».

4- حذف المادة (الحادية والعشرين بعد المائتين) من النظام.

5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائتين) لتكون بالنص الآتي: «هـ – أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف».

6- حذف الفصل (الثالث) من الباب (الثالث عشر) من النظام.

ثانياً: حذف الفقرة (ج) من المادة (152) من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 /6 /1360هـ.

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