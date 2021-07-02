تراند الفن: الإطاحة بمواطنيْن يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 05:15 مساءً - قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي: “إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض -بفضل الله- عن تحديد هويتهما والقبض عليهما”.

وتبين أنهما مواطنان في العقد الثالث، وضُبط بحوزتهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تواصل وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.