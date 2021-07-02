طرق الاشتراك في مسابقة الحلم غير حياتك واشترك مع مصطفي الاغا واكسب 500 ألف دولار

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم غير حياتك واشترك في مسابقة الحلو للدخول في السحب الثاني واحصل على جائزة أل 250 ألف دولار، أعلن الإعلامي مصطفى ألاغا عن بداية موسم جديد لمسابقة الحلم منذ عدة أسابيع وقد أقدم الكثير من عشاق الاشتراك في المسابقة على الاشتراك للحصول على الجائزة التي سبق وأعلن عنها بأنها سوف تكون بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، وقد فائز بها محمد اللوبي أردني الجنسية ويعيش في أبو ظبي واحصل على الجائزة الذي سوف تغير مجرى حياته وتحسن ومن حالته.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

إذا كنت أول مرة تشترك في مسابقة الحلم وترغب بالحصول على الجائزة لابد أن تعلم في البداية ما هي الخطوات التي يمكنك اتباعها للحصول على كل هذه الجوائز الذي تقدمها المسابقة وهي:

قم بالدخول في البداية على الموقع الإلكتروني الرسمي لمسابقة الحلم.

بعدها لابد من أن تختار الدولة التي تكون منها.

سوف تجد أمامك بعد ذلك مجموعة من الخانات الفارغة قم بملئها وكتابة رقم الجوال الخاص بك بعد الانتهاء من حفظ رمز الدولة.

عليك بالضغط على كلمة اشترك الآن.

بعد ذلك سوف تلاحظ وجود بعض من الاختيارات عليك باختيار الخدمة التي توجد في بلدك.

ثم سيصلك رقم التفعيل على هاتفك الجوال قم بكتابته بالمكان المخصص له.

أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم 2021

نحب أن نوجه عناية سيادتكم أن طرق الاشتراك في هذه المسابقة لن تتغير أبداً ومازال استخدام الأرقام كما هو في السابق وهي: