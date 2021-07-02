نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده علي الأسماك حتى الثلاثاء 6 يوليو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم اليوم من خلال موقع ثقفني عروض بنده علي الأسماك حتى الثلاثاء 6 يوليو 2021. ويهتم الكثير من الاشخاص والمواطنين بمعرفة اخر عروض بنده علي الاسماك والماكولات البحرية الطازجة. كونها من أفضل واشهي الاكلات التي يحب الكثير تناولها والحصول عليها طازجة من خلال منافذ بنده في السعودية. وتوفر بنده اليوم مجموعة كبيرة من الاسماك المميزة في نشرة عروضها وهو ما نوفرة لكم اليوم.

عروض بنده علي الأسماك

تسري عروض بنده علي الأسماك حتي يوم 6 يوليو 2021 الموافق يوم الثلاثاء القادم وجميع العروض متوفرة في كافة فروع بنده وهايبر بنده. وأبرز المنتجات المتوفرة هي ستيك سلمون النرويجي المفضل لدي عدد كبير من محبي الأسماك ذات الجودة العالية، ويمكنك الحصول عليه بسعر 55.95 ريال لـ 1 كيلو من بنده. وتضم عروض بنده علي الأسماك اليوم عروض علي فيلية سلمون الذي يعد من أفضل أنواع الأسماك التي يمكنك تناولها التي تتمع بمذاق وطعم رائع وشهية للغاية. وتوفرها بنده بسعر 66.95 ريال للكيلو. ايضا تضم مجلة عروض بنده للأسماك علي السلمون النرويجي كامل بلغ سعره حوالي 50 ريال للكيلو الواحد.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

تضم عروض بنده الصفحة الرئيسية على الكثير من الأسماك المختلفة والمتنوعة التي يبحث عنها الكثير يوميا في اسواق بنده. ومنها هي فيليه قاروص بالجلد وهو من انواع السمك الفيلية المفضلة لدي الكثير من محبي الأسماك. وبلغ سعر الكيلو في بنده بعد الخصومات 40 ريال فقط. كما أن سعر الدنييس بلغ سعر الكيلو منه حوالي 34.95 ريال. وتشمل عروض بنده السعودية على الجمبري وهو من اكثر الماكولات البحرية انتشارا بين المواطنين ويمكنك الحصول على الكيلو بسعر 25 ريال فقط.

عروض بنده اليوم

يمكنك من خلال بنده الحصول على زبدة غير مملحة من برايد 100 جرام بسعر 9.95 ريال لـ 4 حبات. وهي زبدة تحتاجها كل سيدة أثناء تحضير وجبات الأسماك. وايضا توفر بنده ملح طعام ساسا بسعر 6.95 ريال. وعسل نحل صافي لنجنيز 500 جرام بسعر 27 ريال بدلاً من سعر 45.95 ريال.