تراند الفن: «الأرصاد»: الحرارة تجاوزت الـ 50 درجة في هذه المناطق

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - أدمن ‏3 دقائق مضت تواصل 2 زيارة

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، وصول درجات الحرارة خلال الساعات الماضية لمستويات عالية في بعض المناطق.

وأوضح أن درجات الحرارة تجاوزت 50 درجة مئوية بحلول الساعة الثالثة عصر اليوم في مدن المنطقة الشرقية، كما أكد أن محطة النعيرية الأوتوماتيكية سجلت 52 درجة مئوية.

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