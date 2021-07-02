تراند الفن: “الصحة الفرنسية” تحذر من مُتلازمة الالتهاب عند الأطفال المصابين بـ “كورونا”

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - قال دومينيك لو غولوديك، رئيس الهيئة الوطنية الفرنسية للصحة، اليوم الجمعة، إن الأطفال المُصابين بفيروس كورونا، يمكن أن يُصابوا بمتلازمة التهابية نادرة ولكنها شديدة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية الفرنسية، خلال حديثه مع قناة “بي إف إم تي في”: “في الأسبوع المُقبل سننشر وثيقة لتحذير المُعالجين وأطباء الأطفال من المُتلازمة التي تحدث عند الأطفال”.

وتابع: “هذه مُتلازمة التهابية لجميع الأعضاء، وهي نادرة، ولكنها شديدة للغاية، حيث تتطلب دخول المستشفى بشكل عاجل”، مضيفًا: “المشكلة أن هذا قد يحدث بعد أسابيع من ظهور فيروس كورونا الذي لم يُلاحظه أحد”.

وأردف غولوديك: “على الرغم أن الأطفال المصابين بفيروس كورونا المُستجد، يُعانون من أعراض خفيفة، فقد تحدث المُتلازمة، وتتطلب رد فعل سريعًا”.

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