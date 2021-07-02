تراند الفن: وسط استقبال أسطوري.. جوزيه مورينيو يصل إلى العاصمة الإيطالية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - وصل، منذ قليل، المدير الفني جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الجديد، إلى إيطاليا، استعدادًا لاستلام مهام عمله في النادي الإيطالي، تمهيدًا للموسم الجديد.

وقد تولى جوزيه مورينيو مهمة تدريب الفريق الإيطالي روما، خلفًا للمدرب فرانشيسكو، على أن يتولى تدريبات الفريق الإيطالي بداية من الموسم الجديد.

وقد وصل ‏جوزيه مورينيو لنادي روما وسط استقبال تاريخي، حيث توافدت الجماهير للملعب للاحتفال، أما رحلته من البرتغال إلى روما فتم توثيقها بكاميرات سينمائية.

واستقبلت عديد من الجماهير والمسؤولين السبيشال وان في المطار بجانب أخذ الصور التذكارية له، بجانب علم نادي روما الإيطالي.

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