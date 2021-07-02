تراند الفن: تعديلات جديدة على نظام المرافعات بشأن مباشرة أعوان القضاء لقضايا أقاربهم

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 04:14 مساءً - صحيفة المرصد : صدرت موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات على نظام المرافعات الشرعية بما يضمن الشفافية والعدالة للجميع.

وقد شملت التعديلات المادة السابعة لتكون بالنص الآتي: لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتی الدرجة الرابعة، وكذلك الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة ، وإلا كان هذا العمل باطلا» .

كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة (ب) من المادة الحادية والثلاثين ,وتعديل الفقرة (1) من المادة الثامنة عشرة بعد المائتين لتكون بالنص الآتي: تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة، أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.

كما تم حذف المادة 21 بعد المائتين من النظام ,وتعديل الفقرة (ه) من المادة 22 بعد المائتين لتكون بالنص الآتي: أن ينص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف،وتضمنت الموافقة حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر من النظام.