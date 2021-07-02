تراند الفن: جامعة القاهرة تتصدر المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - تشارك جامعة القاهرة، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والذي تنظمه وزارة الثقافة بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل تحت شعار “في القراءة حياة”.

وأوضح الدكتور الخشت، في بيان، اليوم الجمعة، أن الجامعة تشارك في المعرض بجناح يضم أكثر من 2500 عنوان من الكتب الثقافية والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إصدارات عدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، بالإضافة إلى عدد متميز من المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية بالإضافة إلى المجلة الدولية للجامعة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS، إلى جانب مشاركة بعض الأساتذة بإصداراتهم الخاصة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن هناك تنوعًا في مجالات الكتب والمراجع التي تشارك بها الجامعة هذا العام، من تاريخ واجتماع وفلسفة وعلم النفس والطب والآثار والزراعة والسياسة والاقتصاد والإعلام، ومن أهم الكتب التي تشارك بها الجامعة: التفكير النقدي وريادة الأعمال وإدمان الإنترنت: دليل للتقييم والعلاج.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على مشاركة الجامعة في فعاليات المعرض، إن الجامعة تشارك بمجموعة قيمة من الكتب المترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والفارسية، والتي تصدر ضمن مشروع جامعة القاهرة للترجمة وهو المشروع الذي تهدف من خلاله الجامعة إلى تأسيس منبر للإبداع الفكري والثقافي في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

والجدير بالذكر أن الدكتور الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أطلق منذ عامين مبادرة “خذ كتابًا وضع كتابًا” والتي تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات، وتنمية الوعي الثقافي لديهم، ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي من خلال آلية جديدة لتبادل الكتب دون نفقات وتسمح للجميع بتبادل المعرفة بشكل مُبسط، كما تقوم الجامعة بتوزيع مجموعة من مؤلفات كبار الكتاب مجانًا على الطلاب على سبيل الاقتناء وليس الاستعارة خلال الموسم الثقافي للجامعة.

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