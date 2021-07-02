تراند الفن: وزيرة التخطيط: مصر حصلت على تمويلات بـ12.7 مليار دولار من البنك الإسلامي للتنمية

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، بمي بابكر الطاهر، مدير المكتب الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في القاهرة بهدف بحث سُبُل وآليات تدعيم روابط التعاون بين مصر ومجموعة البنك.

وفي بداية الاجتماع، أعربت الدكتورة هالة السعيد، عن الاعتزاز بالشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك على مدار عقود طويلة، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 338 مشروع بإجمالي اعتمادات 12.7 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 287 مشروع منها بمبالغ إجمالية بلغت 9.7 مليار دولار أمريكي، في حين جاري تنفيذ 51 مشروع بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي في مجالات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والصحة، والتعليم، وغيرها من المجالات المتنوعة.

وتابعت: تحتل مصر المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي.

ولفتت إلى أنه يُنتظر مزيد من تعزيز التعاون مع البنك في ضوء تعيين الدكتورة ندى مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة ورئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مديرًا تنفيذيًا لمصر في البنك الإسلامي للتنمية.

وأكدت الوزيرة، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك، وبالأخص في ظل المستجدات والتداعيات المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد منوهة عن توقيع برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح مصر لعام 2021، والذي يُعّد امتدادًا للاتفاقية الإطارية الخامسة التي تم إبرامها مع الحكومة المصرية في عام 2018، واستكمالًا لمسيرة عمليات المؤسسة ومحفظة التعاون بين الجانبين والتي بلغت 12.5 مليار دولار أمريكي.

وأشارت إلى زيارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى مصر، خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو الماضي، وعقد احتفالية إطلاق أنشطة برنامج المرأة في التجارة العالمية في مصر Egypt She Trades، في إطار برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس) ومساهمة مصر في المرحلة الثانية منه.

وأعقب ذلك، خلال الأسبوع التالي، عقد الاحتفالية الختامية للبرنامج التدريبي الأول للمصدريين المصريين في محافظة القاهرة، وذلك في إطار برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية (EDA).

وتناولت الوزيرة، التعاون بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث بلغت عمليات المؤسسة في مصر 6.6 مليار دولار بما يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة.

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