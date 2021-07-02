تراند الفن: مورينيو: بنزيما أفضل من هاري كين

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 2 يوليو 2021 01:09 مساءً - تحدث البرتغالي، جوزيه مورينيو، المدير الفني، لفريق روما، عن هزيمة فرنسا وخروجها من دور الـ16 أمام سويسرا، في ركلات الترجيح، وحُزنه لعدم استكمال كريم بنزيما هذه المسابقة.

وقال مورينيو، خلال مقابلة مع “talk sport”: “السبب في أنني حزين قليلًا هو بنزيما لأن فرنسا لم تتأهل.. لأنني أعتقد أن بنزيما كان سيحظى في النهاية بفرصة الحصول على جائزة الكرة الذهبية، ليس كريستيانو رونالدو، ولا ليونيل ميسي، ولا مبابي”.

وتابع: “بنزيما لاعب رائع، عندما عاد إلى المنتخب الوطني لعب بطريقة جيدة تحت الكثير من الضُغوطات وكان رائعًا”.

وعن الهدف الأول للديوك أمام سويسرا، تحدث مورينيو: “الهدف الأول له على سويسرا كان رائعًا لأن تمريرة مبابي لم تكن تمريرة جيدة.. بنزيما كان يجري والكرة خلفه، ثم لمس الكرة بالقدم اليسرى ووضع الكرة أمامه لكي يُهاجم مرة أخرى”.

وواصل مورينيو: “ثم يأتي حارس المرمى الذي جازف بالخروج كثيرًا.. بنزيما لمس الكرة بالقدم اليسرى، ثم وضع الكرة في المرمى.. من الناحية الفنية إنه هدف مُذهل من قبل لاعب رائع”.

وأضاف المدير الفني لروما: “في بعض الأحيان كان يسألني أشخاص في توتنهام عن مُقارنة هاري كين بالمهاجمين الآخرين، وكنت اختار بنزيما دومًا.. بنزيما من نوعية المهاجمين الذين يقدمون الكثير للفريق حتى في حال عدم تسجيلهم للأهداف، إذا لم يُسجّل المهاجمين الآخرين فإنهم لا يقدمون أي شيء، إنهم هدافين فقط”.

وأردف: “إنه أفضل.. يتمتع بالقوة والسرعة، وأعتقد أنه يلعب بطريقة جيدة بشكل مثير للإعجاب.. أنا أشعر بخيبة أمل لأنه لن يستمر في بطولة أمم أوروبا لأنني كنت أدعمه للقيام بعمل مميز”.

وحول مركز بنزيما أثناء تدريبه ريال مدريد: “كريم يلعب في مركز المهاجم الصريح.. مركز صانع اللعب تحت قيادتي، وكنت أضع جونزالو هيجواين مهاجم صريح، وأحيانًا بنزيما كان يلعب في مركز صانع اللعب أو في مركز الجناح الأيسر أو الأيمن”.

وأتم: “إنه لاعب رائع وهو يهتم كثيرًا بتجهيز نفسه، في الوقت الحالي ومن الناحية الجسدية هو أفضل مما كان عليه قبل عشر سنوات”.

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